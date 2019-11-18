مصرع (3) مواطنين بالرصاص في احتفال بالمولد النبوي بالحواتة

التاريخ: 18-نوفمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة لقى “3” أشخاص مصرعهم أمس الاول “السبت” نتيجة لاطلاق نار بالخطأ اثنا احتفال بالمولد النبوي الشريف اقامته مجموعة من الطرق الصوفية بقرية البان جديد بمحلية الحواتة بولاية القضارف. Advertisements وكشفت مصادر بحسب المجهر ان احد مجندي الدفاع الشعبي قام باطلاق النار ابتهاجاً فرحاً بالاحتفال، بيد ان السلاح سقط من يده واصاب ثلاثة اشخاص، وادى الى وفاتهم في الحال وتم نقل جثامينهم الى مشرحة القضارف، وتم فتح بلاغ تحت المادة “130” بقسم شرطة الحواتة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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