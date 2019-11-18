وقوع إصابات في موكب لجان المقاومة بالحصاحيصا

التاريخ: 18-نوفمبر-2019
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فرقت قوات الشرطة بمحلية الحصاحيصا، أمس، موكباً سلمياً دعت له لجان المقاومة بالحصاحيصا في إطار حملاتها التصعيدية المطالبة بإقالة المدير التنفيذي للمحلية، عثمان عابدين، ومدراء الوحدات الإدارية، وواجهت قوات الشرطة موكب المتظاهرين بالغاز المُسيل للدموع، الأمر الذي أدى لوقوع عدد من الإصابات سواء، بالإختناق، أو جراء التصويب المباشر لعبوات الغاز على أجساد المتظاهرين.
وقال عضو لجان المقاومة بالحصاحيصا، محمد حسن أحمد ” كبسور” في تصريحات بحسب صحيفة الجريدة: إن الموكب كان سلمياً ولم تتخلله أية أعمال شغب، وهو يأتي ضمن إطار حملات تصعيدية درجت على تنفيذها لجان المقاومة بالمحلية تستهدف المطالبة بإقالة المدير التنفيذي ومدراء الوحدات الإدارية بالمحلية، بسبب سوء إدارتهم وتراخيهم في استكمال أهداف الثورة، وأضاف بأنهم تفاجأوا بلجوء شرطة المحلية لاستخدام العنف في مواجهة الموكب السلمي، مشيراً إلى أن هناك إصابات وسط الثوار تم نقلها إلى مستشفى الحصاحيصا، جراء التصويب المباشر من قبل الشرطة لعبوات الغاز على أجساد المتظاهرين، مؤكداً وجود 3 إصابات في الرأس والساق، وعدد من الإصابات بالإختناق والتي تم إسعافها في المستشفى.
وناشد كبسور إنابةً عن لجان المقاومة بالحصاحيصا، قوى إعلان الحرية والتغيير بالضغط على حكومة الفترة الانتقالية بضرورة كفالة حق التظاهر السلمي وعدم التعرض للمواكب السلمية، إنفاذاً لما تم التوافق عليه في الوثيقة الدستورية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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