التاريخ: 18-نوفمبر-2019 فى : Uncategorized 2 مشاهدة تجرى الترتيبات هذه الايام لاستقبال احتفال اتحاد اذاعات الدول العربية باليوبيل الذهبي للاتحاد، والذي تستضيفه الخرطوم في يوم 15 ديسمبر القادم، وحتى يوم 13 منه، برعاية وزير الثقافة والاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح. Advertisements ووفقاً لآخر لحظة، تعكف اللجان المنظمة لاستقبال الوفود وتنظيم الفعاليات الثقافية، حيث تعد الاحتفالية فرصة لبحث السياسات الثقافية الممكنة لدعم التعاون العربي في هذا المجال. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم تستضيف احتفال الاذاعات العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.