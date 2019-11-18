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(ناس حلتنا) يزورون سرايا الزبير

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Samira Yousif 0 تبليغ

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(ناس حلتنا) يزورون سرايا الزبير

 

 

قامت اذاعة الخرطوم بتسجيل حلقة جديدة من برنامج “ناس حلتنا” بسرايا الزبير باشا رحمة بمنطقة الجيلي، تحدثت فيها اسرته وعدد من مواطني المنطقة  عن سيرته وادواره الوطنية اضافة لقضايا المنطقة على الاصعدة كافة.

 

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وبحسب آخر لحظة فقد كرم احفاد الزبير باشا فريق البرنامج ممثلا في المخرج حسن عراقي، والمعدة فائقة كروشابي، والمذيعة عرفة البشاري.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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