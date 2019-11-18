شاهد بالفيديو.. “أشعلت حفل الخرطوم” حسناء أثيوبية تقدم فواصل من الرقص وتغني أشهر أغنية حماس و”عرضة” سودانية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بإعجاب كبير مقطع من حفل أحيته المطربة الأثيوبية “فكر”, الملقبة بحسناء أثيوبية في شهر أكتوبر الماضي. وبحسب موقع النيلين فقد حضر الحفل الذي نظمته شركة “البروف” بأحد فنادق العاصمة السودانية الخرطوم جمهور غفير تفاعل مع الأغنيات السودانية التي قدمتها المطربة الأثيوبية. Advertisements المطربة ,”فكر”, خطفت الأضواء داخل مواقع التواصل الاجتماعي برقصاتها وبتقديمها لواحدة من أشهر أغنيات الحماس و “العرضة” وهي رائعة الفنان حمد الريح “عجبوني الليلة جو” التي تفاعل مع الجمهور الكبير الحاضر للحفل للدرجة التي جعلت الكثير منهم يترك مكانه ليرقص مع المطربة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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