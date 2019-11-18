هاني ورانيا (أحلى ريد).. في معرض الزهور

تختتم مساء الجمعة القادم حفلات معرض الزهور بالحديقة النباتية بالمقرن، ويحيي خفل الختام ثنائي كورال كلية الموسيقى والدراما هاني عابدين ورانيا محجوب، وسيقدمان مجموعة من الاغنيات الجديدة والاغنيات التي جمعت بينهما “دويتو” منها “احلى ريد” و”ابو شعور رقيقة” و”زدني من دلك”. Advertisements وبحسب آخر لحظة يذكر ان هاني قد اعلن عن تأجيل حفله المعلن يوم السبت الماضي ببحري الى يوم السبت القادم، نسب لوجود سرداق عزاء بالقرب من الكافيه الذي يستضيف الحفل، وقد وجدت مبادرته ثناء وتقديراً من جمهوره. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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