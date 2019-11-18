“المالية” تصدر منشور إعداد مقترحات مشروع موازنة 2020

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أمس منشور إعداد مقترحات مشروع موازنة العام المالي 2020م، ليعين الوزارات والوحدات الحكومية في إعداد مقترحات الموازنة، بما يحقق الأهداف القومية والاستراتيجية المرجوة.

ووجه المنشور الوزارات والوحدات الحكومية، بإعداد مشروع الموازنة على أساس موازنة البنود، لحين توفر شروط ومتطلبات تطبيق موازنة البرامج والأداء، كما وجّه المنشور بإعدادها وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة، وعلى أساس هيكل الحكومة الانتقالية، على أن تقدم الوزارات مقترحات الوحدات الحكومية التابعة لها. وبحسب المنشور يتم إعداد مقترحات موازنة التنمية في شكل مراحل محددة بأهداف وتكلفة وخطة تنفيذية. ويستند المنشور على الموجهات العامة المجازة من مجلس الوزراء ومؤشرات الأداء الفعلي التقديري للعام 2019م. وحدّد المنشور الضوابط العامة التي تحكم تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام والأصول غير المالية (التنمية القومية).

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وأكد المنشور أهمية موازنة العام 2020م، باعتبارها الموازنة الأولى للحكومة الانتقالية، وتستصحب ما ورد بالوثيقة الدستورية وبرنامج قطاع التنمية الاقتصادية والأولويات التي أقرتها الحكومة، بالتركيز على إحلال السلام وتحسين معاش الناس وتأسيس وتأهيل البنى التحتية الداعمة للاستثمار وإصلاح الخدمة المدنية وتهيئة وتعزيز البنية المؤسسية لتثبيت الاقتصاد الكلي وتصحيح مساره بجانب تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وحدّد المنشور – الذي تم تعميمه على مجلس الوزراء والوزارات الاتحادية والوحدات الحكومية والمفوضيات والمجالس التخصصية والمهنية واتحاد أصحاب العمل ووزارات المالية بالولايات بحسب صحيفة السوداني، حدد الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري موعداً أقصى للوزارات والوحدات المعنية لتسليم مقترحاتها لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)