مدني النخلي متفائل بالعهد الجديد

عبر الشاعر مدني النخلي عن تفاؤله بالعهد الجديد، وقال ان العهد البائد ضيق على المبدعين مضيفاً ان الفنان الراحل مصطفى سيد احمد استخدم الاشعار الرزمية في اغنياته لان السلطة القائمة وقتها لم تكن ترغب في ذلك النوع من الغناء.

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وأشار النخلي بحسب آخر لحظة، انه ولاول مرة في تاريخ السودان تكون هناك خصومة بين المبدع والدولة خلال العهد البائد، لذلك كان هناك مصير المبدعين الهجرة التي افقدت السودان الكثير من اهل الابداع، بعد ان تعرضوا للاغتيال المعنوى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)