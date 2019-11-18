ندى تعود بسهرة ضجة في ذكرى الاستقلال

تدرس المذيعة ندي بخيت هذه الايام تفاصيل سهرة خاصة تقدم في ذكرى الاستقلال المجيد والاحتفال بليلة رأس السنة، وهي سهرة توثيقية تشتمل على مجموعة من الفقرات المتنوعة. Advertisements ندى عرفت طوال مسيرتها الاعلامية بحسب آخر لحظة، باهتماماتها بجانب التوثيق والتغطيات الخارجية، وكان لها تجربة ثرة عبر شاشة قناة هارموني التي شهدت اولى خطوات مشوارها الاعلامي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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