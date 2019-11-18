“الدعم السريع” تدون بلاغاً ضد صديق يوسف

أطلقت السلطات سراح القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف أمس بالضمان على خلفية بلاغ دونته قوات الدعم السريع.

ودونت قوات الدعم السريع بلاغاً في مواجهة صديق يوسف حول حديثه بأن قوات الدعم السريع ومليشياتها متهمة بإرتكاب جرائم في دارفور فضلاً عن فض الاعتصام. وتم إطلاق سراح يوسف بالضمان العادي بعد أن مثل أمام قسم شرطة بحري أمس واستمعت لأقواله.

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من جهته أكد الشيوعي بحسب صحيفة السوداني، اعتقال القيادي بالحزب صديق يوسف، وأوضح الحزب في تصريح على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أن قوات الدعم السريع قامت بتدوين بلاغ ضد عضو اللجنة المركزية للحزب صديق يوسف على خلفية تصريحاته ضدها واتهامها بإرتكاب مجازر في دارفور وفض الاعتصام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)