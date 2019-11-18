المؤتمر السوداني: حزبنا فقير ولا نملك عربة أو قطعة أرض

كشف القيادي ب”قوى الحرية والتغيير” الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، عن مطالبتهم لـ”قوى الحرية والتغيير” بالولايات برفع أسماء مرشحيها لمناصب الولاة في موعد أقصاه يوم غد “الثلاثاء”.

وقال يوسف خلال حديثه في ندوة نظمها حزب المؤتمر السوداني بمدينة بربر بحسب صحيفة السوداني مساء أمس الأول، أنهم يسعون لبناء علاقات صداقة مع دول الإقليم بما فيها دولتا السعودية والإمارات وإصلاح ما أفسده النظام السابق في علاقات البلاد الخارجية، وأضاف: (دايرين نبني علاقات صداقة مع دول الإقليم وحدنا معاهم السيادة الوطنية والبمد كراعو بنقطعها ليهو).

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في سياق آخر، أكد يوسف أن حزبه من أفقر الأحزاب ويعتمد في تمويله على اشتراكات عضويته بنسبة (100%) ولم يتلق أي دعم خارجي، وقال” “الحزب لا يملك عربة واحدة ولا قطعة أرض ودور الحزب كلها مؤجرة”، وتابع” “قريباً سننشر حسابات الحزب للشعب السوداني في إطار الشفافية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)