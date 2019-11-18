السعودية ترغب في زيادة استثماراتها بالسودان

التاريخ: 18-نوفمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة أعلنت المملكة العربية السعودية، رغبتها في زيادة حجم الاستثمارات التابعة للقطاع الخاص في السودان، بجانب زيادة الدعم خاصة في المشاريع الصحية، التعليمية وتسلمت وزير الخارجية أسماء محمد عبد الله، رسالة خطية من نظيرها السعودي سمو الامير فيصل بن فرحان، سلمها السفير السعودي بالخرطوم حسن بن علي الجعفري، أمس وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها. Advertisements وأشادت الوزيرة بدعم المملكة العربية السعودية للسودان ووفقاً لآخر لحظة، نقل السفير السعودي رغبة بلاده في زيادة حجم الاستثمارات بالسودان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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