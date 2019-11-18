وزيرة العمل: (مهمومين بمعاش الناس ومكافحة الفساد)

التاريخ: 18-نوفمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة أكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ أن تحقيق السلام اولوية المرحلة الانتقالية وتوفير الخدمات في المناطق المتأثرة بالحرب. Advertisements ووفقاً لآخر لحظة، قالت الوزيرة لدى لمخاطبتها الورشة التدريبية لنظام تخطيط وإدارة الموارد بالصندوق القومى للتأمين الصحى, أمس إن المرحلة الجديدة تتطلب العمل وليس الكلام وأن الشعب السوداني يستحق الأفضل لذلك نحن مهمومون بمعاش الناس ومكافحة الفساد لذا لابد من تطبيق الحواكمة والمحاسبة التي قالت إنها لم تكن موجودة خلال الفترة الماضية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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