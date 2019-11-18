هروب تجار سلاح من “حراسة” قسم شرطة بـ”الشمالية”

حطم (4) متهمين نافذة حراسة قسم شرطة دنقلا بالولاية الشمالية وفروا هاربين، وقال مصدر إن اثنين من المتهمين أوقفوا في بلاغات تجارة سلاح والآخرين بتهمة السرقة، إلا أنهم حطموا نافذة حراسة القسم في الساعات الأولى من الصباح وفروا هاربين إلى جهة غير معلومة.

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وأضاف المصدر أن شرطة القسم دونت بلاغاً بعد أن اكتشفت حالة الهروب، ومن ثم فتحت تحقيقاً حول الملابسات، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)