التاريخ: 18-نوفمبر-2019 فى : أخبار 13 مشاهدة Advertisements أجرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم تعديلات على التقويم الدراسي للعام 2019-2020 في مدارس العاصمة. وبحسب القرار الصادر عن المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم محمد إبراهيم، طبقاً لمصادر، فإن انطلاقة امتحانات شهادة مرحلة الأساس حدد لها يوم الأحد 22 مارس 2020 وبدء امتحانات الفترة الأولى في 15 ديسمبر، وعطلة الفترة الأولى التي تمتد لأسبوع فقط تبدأ بتاريخ 6 يناير، بينما تبدأ الامتحانات النهائية في 5 مارس، على أن يختتم العام الدراسي في 15 مارس 2020، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعديلات على التقويم الدراسي بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.