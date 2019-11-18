اجتماع للتغيير اليوم لحسم ترشيحات الولاة

التاريخ: 18-نوفمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة أعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير، عادل خلف، عن توصل المجلس المركزي للحرية والتغيير على تسمية المرشحين لشغل مناصب ولاة الولايات ونوابهم. Advertisements وقال خلف الله بحسب آخر لحظة ان مكونات قوى التغيير وافقت على الترشيحات خلال الاجتماع الذي عقد امس، وكشف عن عقد اجتماع مفصلي اليوم للفصل بشكل نهائي في قضية ترشيحات الولاة ونوابهم توطئة لدفع الترشيحات لرئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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