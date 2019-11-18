بدء التشغيل التجريبي لقطار مواصلات الخرطوم اليوم

التاريخ: 18-نوفمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة أعلنت حكومة ولاية الخرطوم عن بداية التشغيل التجريبي لقطار الولاية المحلي اليوم، تمهيداً لانطلاقة القطار في نقل المواطنين اعتباراً من “الخميس” المقبل. Advertisements وناقش اجتماع موسع برئاسة والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد بحسب صحيفة السوداني أمس، الترتيبات النهائية لتشغيل القطار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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