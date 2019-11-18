محتجون يحاصرون محلية جبل الأولياء ويطالبون باقالة المعتمد

التاريخ: 18-نوفمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة حاصر مئات المواطنين، مبنى محلية جبل الأولياء بالكلاكلة اللفة، وأغلقوا الطريق الرئيسي بإشعال الإطارات، وطالبوا بإقالة المعتمد اللواء حسام الدين محمد الأمين، وهم يرددون شعارات الثورة ورفع المواطنون الغاضبون، شعارات تدعو لتحسين الخدمات العامة ووضع حد للمشكلات المعيشية التي قالوا إنها أصبحت فوق طاقة المواطنين، وتخفيف أعباء المعيشة، وجشع التجار وتنظيم قطاع المواصلات. Advertisements وقال عدد منهم وفقاً لآخر لحظة، إن الوضع العام أصبح لا يطاق، ونوهوا لضعف دور المحلية وفشلها في تقديم الخدمات للمواطن. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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