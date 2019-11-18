التاريخ: 18-نوفمبر-2019
6 مشاهدة
كشف وزير المالية بولاية غرب كردفان المهدي الدود عن تورط ولاة سابقين في العهد السابق في اكل ونهب نصيب الولاية من البترول، وقال الدود في تصريحات صحفية، ان الولاة الذين تعاقبوا على حكم الولاية كانوا يقومون بسحب اموال طائلة من وزارة المالية الاتحادية على حساب نصيب الولاية من عائداتها النفطية.
وأكد الوزير بحسب آخر لحظة، تراجع عائد الولاية الى “50%” خاصة وان الربط الشهري من العائدات يبلغ “16” مليار جنيه، لافتاً الى ان ما يصل الولاية فقط “8” مليارات جنيه، موضحاً ان بقية المبالغ يذهب لتسديد مديونيات الولاة السابقين من البنوك والمصارف، معلناً عن إلغاء كل العقود والاتفاقيات المبرمة مع شركات التعدين في العهد السابق.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تورط ولاة سابقين في نهب أموال بترول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.