تورط ولاة سابقين في نهب أموال بترول

كشف وزير المالية بولاية غرب كردفان المهدي الدود عن تورط ولاة سابقين في العهد السابق في اكل ونهب نصيب الولاية من البترول، وقال الدود في تصريحات صحفية، ان الولاة الذين تعاقبوا على حكم الولاية كانوا يقومون بسحب اموال طائلة من وزارة المالية الاتحادية على حساب نصيب الولاية من عائداتها النفطية.

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وأكد الوزير بحسب آخر لحظة، تراجع عائد الولاية الى “50%” خاصة وان الربط الشهري من العائدات يبلغ “16” مليار جنيه، لافتاً الى ان ما يصل الولاية فقط “8” مليارات جنيه، موضحاً ان بقية المبالغ يذهب لتسديد مديونيات الولاة السابقين من البنوك والمصارف، معلناً عن إلغاء كل العقود والاتفاقيات المبرمة مع شركات التعدين في العهد السابق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)