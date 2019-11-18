والي البحر الاحمر يرفض قيام لقاء جماهيري للثورية

التاريخ: 18-نوفمبر-2019
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رفض والي البحر الاحمر اللواء ركن حافظ التاج، قيام لقاء جماهيري لنائب رئيس الجبهة الثورية رئيس الجبهة الشعبية المتحدة الامين داؤود، الذي كان متوقعاً قيامه اليوم بحاضرة الولاية بمدينة بورتسودان، وقال نائب رئيس الثورية في تصريحات صحفية ان الوالي تعنت في قيام اللقاء الجماهيري الذي يأتي ضمن التبشير بالسلام بحجة الاوضاع الامنية بالولاية، وأوضح داؤود ان التبشير بالسلام سبق ان ابتدرتها الثورية والحزب بولاية كسلا الاسبوع الماضي.
ووصف الخطوة بحسب آخر لحظة، بانها تمثل نكوصاً ورده عن الاجواء التي تسود البلاد، استناداً الى اتفاق خسن النوايا والاتفاق السياسي الذين تم توقيعهما بجوبا بين الحكومة والثورية، والذي بموجبه وصلت قيادات الثورية للخرطوم للعمل على حشد الدعم المجتمعي تجاه السلام، وتقريب المسافات لضمان سير السلام جنباً الى جنب مع عملية التحول الديمقراطي بالبلاد.
وقال ، ان تعنت الوالي بالنسبة لهم مرفوض ولا يسنده منطق ولا عقل، وطالب نائب الثورية المجلس السيادي باحتواء الموقف، محذراً من مغبة مثل تلك التصرفات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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