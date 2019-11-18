خديجة بن قنة” بعد أن كادت تفقد حياتها، تفند الشائعات التي طاردتها بعد غيابها لعامين عن الجزيرة

كشفت الإعلامية الجزائرية البارزة خديجة بن قنة؛ الخميس؛ عن نجاتها من خطأ طبي خطير؛. وعدت بكشف تفاصيل “محنتها” قريبا.

في حوار نشره موقع “عربي بوست”؛ ذكرت بن قنة المذيعة الشهيرة بقناة الجزيرة؛ أنها مرت بأزمة صحية كلفتها الغياب لسنتين كاملتين.

وأفادت بن قنة أن أزمتها الصحية “زادها تعقيدا خطأ طبي كاد يودي بحياتها لولا لطف الله ودعاء الصالحين”.

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ووعدت الإعلامية الجزائرية المخضرمة بكشف “ما حدث معها قريباً على السوشيال ميديا”.

وانتقدت بن قنة “ممتهني الاصطياد في الظروف الصعبة، الذين راحوا يروّجون لإشاعات الإقالة والاستقالة والتوقف عن العمل بقناة الجزيرة، لكن كل ذلك كان غير صحيح”.

ووعدت خديجة كل المُحبّين والمتابعين بلقاء مباشر، تروي فيه كل التفاصيل؛ علما أن المعنية عادت رسميا للظهور مع قناة الجزيرة في أول نوفمبر الجاري؛ تيمنا بعيد الثورة الخامس والستين؛ وذكرى تأسيس قناة الجزيرة قبل أكثر من عقدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)