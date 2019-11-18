حميدتي : السُلطة تطير .. ولولا الدعم السريع لتم شنقي

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” بأنه لا يفتخر بعضوية مجلس السيادة الانتقالي، مؤكداً أنه لولا وجود قوات الدعم السريع لتم شنقه، وأضاف حميدتي بحسب ما نقل ” صوت الهامش” : “السلطة تطير، وأنا لولا خوفي من انهيار البلاد لما قبلت بعضوية مجلس السيادة”.

وشن حميدتي هجوما عنيفا على قوة قوامها (600) مقاتل تتبع للقوات الخاصة للدعم السريع، سبق وأن كانوا في قوات حرس الحدود التي يتزعمها المعتقل موسى هلال، متهماً إياها بعدم الولاء للدعم السريع، وذلك عقب هروب عدد منهم.

وقال مخاطبا المجموعة: “خذلتونا وهربتو، أخضعناكم لتدريب كلف آلاف الدولارات، وتم إرسالكم لليمن رغم أنكم لا تستحقون”، وأضاف:”إنتو ناس ماعندكم ضمير، نحن دايرين ناس عندهم قضية ما ناس شماسة”. وزاد: “دي فرصة نعرفكم إنتو ذاتكم منو وبتعملو لصالح منو”.. وقطع حميدتي في حديثه بأن “عمل حرس الحدود سيحرم عليكم”. وأكد حميدتي بأن قوات الدعم السريع مازالت مستهدفة، كاشفا عن تدوين نحو (300) بلاغ في مواجهة أشخاص انتحلوا صفة قواته، وطالب منسوبيه بعدم ارتداء “الكدمول” في المدن وحثهم في لوقت ذاته على الاهتمام بالنظافة والتقيّد بالسلوك الحضاري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)