وفد من حركة مناوي يزور معسكرات النازحين بشمال دارفور

التاريخ: 17-نوفمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements بدأ وفد من حركة تحرير السودان برئاسة أركو مناوي، زيارة إلي ولاية شمال دارفور للتبشير بعملية السلام وتحقيق تنمية مستدامة بالولاية. وقال اللواء ركن مالك الطيب والي الولاية المكلف في تصريح بحسب (smc) إن الوفد سجّل زيارات لمعسكرات النازحين ومناطق العودة الطوعية بالولاية، مشيراً إلي أن الحركة تفاوضت مع الحكومة وقوى الحرية والتغيير من أجل تعزيز عملية السلام، مبيناً أن ذلك يأتي حسب الإتفاقية لإرساء دعائم الإستقرار والتنمية بالولاية. وأوضح الطيب أن منظمات العون الإنساني بالولاية وضعت برامج للعودة الطوعية لبناء السلام وتقديم الخدمات الأساسية بالمناطق المتأثرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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