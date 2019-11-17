مستشار سلفاكير يصل الخرطوم الأسبوع الجاري لبحث إستئناف المفاوضات

التاريخ: 17-نوفمبر-2019
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أكدت الجبهة الثورية أنها لم تتلق أي إخطار رسمي بتأجيل المفاوضات مع الوفد الحكومي المفاوض، والمقررة إنعقادها بجوبا في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، في وقت أعلن فيه توت قلواك مستشار سلفاكير للأمن القومي عن وصوله للخرطوم خلال الأسبوع الحالي.
وقال محمد إبراهيم القيادي بالجبهة الثورية في تصريح بحسب (smc) إن لقاءات قيادات الجبهة الثورية بالمبعوث الأمريكي بأديس أبابا خرجت بنتائج إيجابية من شأنها دفع عملية السلام للأمام، مشيراً إلى أن اللقاءات أمّنت على أن تحقيق السلام يُمثّل المفتاح لإستقرار البلاد.
وفي سياق ذي صلة قال توت قلواك مستشار رئيس دولة الجنوب للأمن القومي إن إستضافة جوبا للمفاوضات وجدت دعماً ومساندة إقليمية ودولية كبيرة، مبيناً أنهُ سيصل الخرطوم خلال الإسبوع الجاري قُبيل إستئناف المفاوضات لمقابلة قيادة الحكومة وإطلاعهم على آخر الترتيبات لمواصلة المفاوضات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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