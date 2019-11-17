وزير العدل يبحث مع السفير السعودي مجالات التعاون المشتركة

بحث وزير العدل السوداني، د. نصر الدين عبدالبارئ، بمكتبه بالخرطوم يوم الأحد مع سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، العلاقات الثنائية وسبل دفعها إلى الإمام بجانب البحث في مجالات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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ويجيء لقاء السفير السعودي بحسب الشروق – في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها مع الجهات المختلفة بشأن مستقبل أهل السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)