بالفيديو : معبراً عن اطمئنانه للقضاء العلماني .. علي الحاج:(القضاء المسلم قضاء زائف)

أقر الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج بأن الشعارات التي رفعتها الحركة الإسلامية في حقبة الرئيس المخلوع بأنها شعارات كلها خاطئة حيث قال:(شعارات الحركة الإسلامية كلها شعارات غلط ) مضيفاً قوله متحدثاً عن القضاء: (القضاء المسلم ياتو دا قضاء زائف) وعبر الحاج عن اطمئنانه للقضاء الغربي والعلماني والمحاكم الكنسية قائلاً : (الكنيسة الغربية العلمانية أنا عشت معاها وقاعد معاها وما في أي مشكلة وما فيها اي مشكلة فقهية).

Advertisements

ومن جهة أخرى أوضح الدكتور علي الحاج بأن سقوط النظام البائد ومشروع الحركة الإسلامية لصالح قوى التغيير والحرية كان نتيجة إلى الصراع بين الأخوان المسلمين حيث قال:(صراع داخلي بتاع اخوان مسلمين وتصفية حسابات اللادتنا للحتة دي انو في الاخر يجوا الناس ديل يمسكوا).

وأشار الحاج إلى أن كل القيادات التي انقسمت إلى مجموعات كانوا متوحدين في حركة الأخوان المسلمين قائلاً :(الحقيقة أن عمر البشير .علي الحاج .الترابي .خليل .علي عثمان ديل كلهم أخوان) مضيفاً بقوله:(دي حقيقة ديل كلهم كانوا اخوان مسلمين) مقراً بأن خلافات ظهرت جعلتهم يعملون ضد بعضهم البعض حيث قال:(لكن في الآخر بقوا يشتغلوا ضد بعض وبقوا خلاص انقسموا ).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)