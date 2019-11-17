مقتل سوداني على يد مواطنه ببنغازي الليبية

تمكن أعضاء قسم التحري والاستدلال بالإدارة العامة للبحث الجنائي ببنغازي، من كشف غموض مقتل مواطن سوداني الجنسية، والقبض على المتهم، بعد أقل من ساعة على الجريمة.

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ووفق بيان للإدارة يوم الأحد، فإن الجاني سوداني الجنسية أيضاً نفذ جريمته داخل منطقة بوهديمة، وبعدها حاول الهرب ولكن كانت الدوريات له بالمرصاد، حيث تم ضبطه وضبط أغراضه التي قام بتجهيزها استعداداً للهرب.

وأوضح البيان بحسب الشروق – أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، استعداداً للعرض على النيابة المختصة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)