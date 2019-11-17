وزيرة الخارجية تتسلم رسالة من نظيرها السعودي

التاريخ: 17-نوفمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة استقبلت السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية بمكتبها اليوم السيد علي بن حسن جعفر سفير المملكة العربية السعودية لدى الخرطوم، حيث سلَّم سعادتها رسالةً خطيةً من نظيرها وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان. Advertisements ناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وأشادت الوزيرة بدعم المملكة العربية السعودية للسودان. من جانبه أشار السفير السعودي بحسب سونا – إلى أن المملكة ستقوم بزيادة حجم الإستثمارات التابعة للقطاع الخاص في السودان كما أشار إلى زيادة الدعم خاصة في المشاريع الصحية، التعليمية و الخيرية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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