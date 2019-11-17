كسلا تستنجد بالمركز لمكافحة النواقل والحُميات

التاريخ: 17-نوفمبر-2019
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طالب والي كسلا المكلف، اللواء الركن محمود بابكر محمد همد، يوم الأحد، بتدخل المركز لمكافحة النواقل والقضاء على “حمى الضنك”.
وقال الوالي في تصريح صحفي، حتى الآن تدخل وزارة الصحة دون المستوى المطلوب، لافتاً إلى حاجة الولاية إلى الرش الضبابي والرذاذي ومكافحة النواقل وعربات نفايات. وأشار إلى إصابة 76 شخصاً وتسجيل حالة وفاة واحدة بحمى الضنك في محلية كسلا وغربها.
وأكد الوالي بحسب الشروق – حرص حكومته على خدمة المواطن، وقال جئنا لخدمة المواطنين ومعالجة مشكلاتهم بكل وضوح وشفافية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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