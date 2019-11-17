جهاز المخابرات يضبط عربة تهرب السلاح بأم روابة

التاريخ: 17-نوفمبر-2019
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تمكنت قوة ميدانية من جهاز المخابرات العامة يوم الأحد، من ضبط عربة تقوم بتهريب سلاح ماركة “كلاشنكوف” بمنطقة أم روابة في طريقها إلى ولايات شرق السودان، ومنها إلى المناطق الحدودية.
وأكد الجهاز في بيان أصدره يوم الأحد، أن العملية تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في ما يتعلق بمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة، وتعزيزاً للأمن والاستقرار خلال الفترة الانتقالية.
وأضاف البيان بحسب الشروق – أن جهاز المخابرات العامة سيواصل جهوده في حراسة أمن واستقرار البلاد والتنسيق لأداء هذا الواجب النبيل مع المنظومة الأمنية والعسكرية والجهات العدلية، فضلاً عن تواصله مع أصدقائه خدمة لأهداف ومصالح البلاد العليا.
وأوضح البيان أنه تم التحفظ على المتهمين المقبوض عليهم، وأن اللجنة المشكلة لهذا الغرض ستقوم بإحالتهم وما تم تحريزه من معروضات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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