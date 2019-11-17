أزمة المواصلات .. ديوان الضرائب يخصص 50 حافلة لنقل المواطنين مجانًا

دفعت مؤسسات ووزارات حكومية بمركباتها من نوعية ” الحافلات ” إلى مواقف المواصلات للتخفيف من وطأة الأزمة المتطاولة،بينما خصص ديوان الضرائب (50) حافلة لنقل المواطنين مجاناً.

ويأتي دفع المؤسسات الحكومية لمركباتها لمواقف المواصلات العامة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم.

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وقال سائق حافلة من طراز ” ميتسوبيشي” تابعة لديوان الضرائب إن الديوان دفع بأكثر من (50) حافلة تنقل المواطنين مجاناً تخفيفاً لأزمة المواصلات على المواطنين.

وسارت الحافلة التابعة لديوان الضرائب التي تسع (25) راكباً وهي تقل وتنزل الركاب منها، وعلق على الحافلة ملصق كتب عليه ” مساهمة من ديوان الضرائب .. تخفيف أزمة المواصلات على المواطنين بالعاصمة القومية.

وقال رجل ستيني يدعى إبراهيم أن الخطوة تشكل محاولة جيدة لتقليل أزمة المواصلات مشيراً إلى أن الأزمة زادت في الفترة الماضية.

وبالرغم من أن تدخل المؤسسات الحكومية لن يحل الأزمة إلا أنه سيفك الاختناقات الكبيرة في مواقف النقل العام.

وينتظر معظم سكان ولاية الخرطوم خصوصاً سكان الخرطوم والخرطوم بحري انطلاق ” قطار مواصلات الولاية ” نهاية الأسبوع ليكون أحد عوامل تخفيف أزمة المواصلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)