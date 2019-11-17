فوز منتخب جنوب أفريقيا على السودان بهدف

خسر منتخبنا الوطني أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف في المباراة التي جرت عصر اليوم الأحد على ملعب اورلاندو بايرتس بج هانسبيرج لحساب الجولة الثانية من تصفيات كان الكاميرون.

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ونال أصحاب الأرض هدفا في الدقيقة (44) من شوط اللعب الأول من خطأ فادح لعبد اللطيف بوي.

وأنقذ علي عبد الله ابوعشرين صقور الجديان من هزيمة تاريخية بعد أن تصدى لفرص محققة لاحت لجنوب إفريقيا طوال شوطي المباراة.

وأجرى المدرب لوغارزيتش بحسب (اليوم التالي) عدداً من التغييرات غير أن المنتخب فشل في معادلة النتيجة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)