“الجبهة الثورية” : جولة المفاوضات الثانية بجوبا في موعدها

نفت الجبهة الثورية السودانية، الأحد، تأجيل جولة مفاوضات السلام الثانية مع الحكومة السودانية المزمع عقدها بالعاصمة جوبا، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجبهة، أسامة سعيد، في تصريح بحسب الأناضول، إن “فصائل الجبهة الثورية جاهزة لجولة المفاوضات الجديدة لتحقيق السلام الشامل في السودان”.

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وأضاف سعيد: “لم نتلق أي شيء رسمي يفيد بتأجيل جولة المفاوضات القادمة”.

ونقلت صحيفة “التيار” السودانية، السبت، عن مصادر رئاسية في دولة جنوب السودان، عن وجود اتجاه قوي لتأجيل جولة المفاوضات الثانية بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية.

وأوضحت الصحيفة أن وفدا من جنوب السودان يقوده مستشار رئيس البلاد للشؤون الأمنية، توت قلواك، وصل الإمارات في زيارة رسمية، تنتهي في 17 نوفمبر الجاري، قبل 3 أيام من موعد انطلاق المفاوضات السودانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضيق الوقت ربما لا يساعد جوبا في الاستعداد للجولة المباشرة وانطلاقها في موعدها المحدد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)