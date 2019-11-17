الصراع يشتد بين الكاردينال ورابطة المريخ بالدوحة حول الغربال

التاريخ: 17-نوفمبر-2019
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بات مهاجم المريخ محمد عبد الرحمن هدفا أساسيا لرئيس نادي الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال بعد أن أغراه بمبلغ (100) ألف دولار، غير أن رابطة مشجعي المريخ بدولة قطر عرضت على اللاعب مبلغا مماثلا.
وأفادت مصادر موثوقة بحسب (اليوم التالي) أن الكاردينال رهن نجاح تسجيلات ناديه بإعادة اللاعب من جديد لصفوف الهلال، وأشارت المصادر أن الغربال يفضل الاستمرار مع المريخ حال تساوي العرض الذي قدمه الأزرق مع المبلغ الذي رصدته رابطة مشجعي المريخ بالدوحة.
وينتظر أن تشهد الساعات القادمة مزادا حول اللاعب الذي يعد المهاجم الأفضل في البلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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