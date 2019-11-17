حمدوك : النرويج تعمل لدعم التغيير بالبلاد

ثمَّن رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك الدور الذي ظلت تضطلع به النرويج في دعم التغيير السياسي والتحول الديمقراطي، ومجهوداتها المستمرة في دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار بالبلاد.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم الخبير الاقتصادي العالمي البروفيسور ايرك رينارد الذي يزور البلاد هذه الأيام وذلك بحضور السفير النرويجي بالخرطوم السيد بارد هوبلاند.

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