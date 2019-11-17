حمدوك : النرويج تعمل لدعم التغيير بالبلاد

التاريخ: 17-نوفمبر-2019
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ثمَّن رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك الدور الذي ظلت تضطلع به النرويج في دعم التغيير السياسي والتحول الديمقراطي، ومجهوداتها المستمرة في دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار بالبلاد.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم الخبير الاقتصادي العالمي البروفيسور ايرك رينارد الذي يزور البلاد هذه الأيام وذلك بحضور السفير النرويجي بالخرطوم السيد بارد هوبلاند.
وأوضح د.حمدوك أن زيارة د. ايريك للسودان جاءت في وقتها معرباً عن أمله في أن يساهم بفكره وبما لديه من خبرات عالمية في الدفع بالنهضة الاقتصادية بالبلاد.
من جانبه أوضح البرفيسور ايرك بحسب سونا – أن السودان قادر على النهوض اقتصادياً في وقت وجيز إذا ما أحسن توظيف الإمكانيات والموارد الهائلة التي يتمتع بها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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