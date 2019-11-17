قرار بإيقاف استقطاع الـ(6) جنيهاً من مرتب المعلم 

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وجه مدير عام وزارة التربية ولاية الخرطوم محمد إبراهيم علي إدارة الموارد البشرية والمالية بالوزارة بوقف استقطاع (6) جنيهات من مرتب المعلم لصالح النقابة اعتباراً من نوفمبر الحالي ، وبرر الخطوة لعدم قبول المعلمين بالاستقطاع ووجود قضايا في المحاكم في هذا الخصوص.

وبحسب “أخبار الخليج 365” فقد وجد القرار قبول واستحسان كبير من المعلمين ، مطالبين بمزيد من القرارات لايقاف الاستقطاعات التي انهكت راتبهم.

ابراهيم أبو جمال

الخرطوم (أخبار الخليج 365)