بالفيديو: طبيب نفسي يتحدى (المارد والجن) بعشرة مليون جنيهاً على الهواء مباشرة

قطع الاختصاصي النفسي الدكتور الصادق محمد عبد الحليم بعدم وجود تعامل بين الجن والإنسان مؤكداً بأنه أضعف من أن يؤثر على الإنسان موضحاً بأن ما يشاع عن الجن بأنه قوى أمر لا يتعدى تصورات الإنسان العقلية بسبب عدم رؤيته حيث قال:(هو لي قوي ولي في عقولنا كبير بس لانو ما شايفنو لا أكتر ولا أقل).

وتحدى عبد الحليم الجن خلال برنامج (ما في مشكلة) على قناة النيل الأزرق بأن يضع له مبلغ مليون جنيهاً ليأخذها إذا كانت له القدرة على ذلك قائلاً : (أنا بتحدى أي جن حتى لو مارد بتحداه أنا بخت ليه عشرة مليون هنا تحت كتاب لا يستطيع أن يرفع الكتاب ويشيل القروش).

الخرطومم (أخبار الخليج 365)