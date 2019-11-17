التاريخ: 17-نوفمبر-2019
10 مشاهدة
بحثت اجتماعات اللجنة العسكرية السودانية الإثيوبية التي اختتمت أعمالها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قضايا التعاون العسكري بين الجانبين، بجانب تأمين الحدود ومكافحة الجرائم العابرة والقوات المشتركة وتبادل المعلومات والتعاون في مجالات التدريب والتنسيق في كل المجالات العسكرية.
وترأس وفد السودان المشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية السودانية الإثيوبية المشتركة في جولتها التاسعة عشر، وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم، فيما قاد وفد السودان المشارك على مستوى رؤساء الأركان رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين.
تجدر الإشارة إلى أن الجولة السابقة كانت قد استضافتها الخرطوم في مارس الماضي وتأتي الاجتماعات في إطار البروتوكول الموقع بين البلدين في هذا الصدد منذ العام 2009.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “السودانية الإثيوبية” تبحث تأمين الحدود والقوات المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.