“السودانية الإثيوبية” تبحث تأمين الحدود والقوات المشتركة

بحثت اجتماعات اللجنة العسكرية السودانية الإثيوبية التي اختتمت أعمالها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قضايا التعاون العسكري بين الجانبين، بجانب تأمين الحدود ومكافحة الجرائم العابرة والقوات المشتركة وتبادل المعلومات والتعاون في مجالات التدريب والتنسيق في كل المجالات العسكرية.

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وترأس وفد السودان المشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية السودانية الإثيوبية المشتركة في جولتها التاسعة عشر، وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم، فيما قاد وفد السودان المشارك على مستوى رؤساء الأركان رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة السابقة كانت قد استضافتها الخرطوم في مارس الماضي وتأتي الاجتماعات في إطار البروتوكول الموقع بين البلدين في هذا الصدد منذ العام 2009.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)