تصريحات مثيرة لعبد الواحد عن حمدوك وقوى الحرية والتغيير

وصف رئيس حركة جيش تحرير السودان، عبدالواحد نور، الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الحكومة الانتقالية بأنه رجل ممتاز ويمتلك رؤية واضحة.

وقال عبدالواحد نور، بحسب صحيفة صوت الأمة بأن حمدوك رجل ممتاز ويمتلك رؤية واضحة لحل قضايا البلاد قبل أن يتراجع ويقول أنه إلى الآن لم يحدث أي تغيير .

وأوضح نور خلال حديثه أن الحركات المسلحة وقعت أكثر من 40 اتفاقاً مع النظام البائد وتساءل ماهو عائدها للشعب . وأنتقد عبدالواحد نور، قوى الحرية والتغيير رافضًا مبدأ الحلول التي تنتهي إلى محاصصات سياسية . وأبدى رئيس حركة جيش تحرير السودان، استعداده للجلوس مع أي شخص فيما يختص بالمشهد السياسي السوداني الراهن من أجل الوصول إلى نتائج تقود لحل قضايا البلاد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)