تفاصيل تعرض رجل لخيانة الأمانة في مواد بترولية

كشف رجل تفاصيل تعرضه لخيانة الأمانة والاستيلاء على (45) طناً من المواد البترولية (جاز)، معبأة على متن تنكر، يواجه فيها الاتهام سائق.

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وقال بوصفه شاكياً في البلاغ إنه مفوض بإحدى الشركات، وإن المتهم قد قام بشحن الجاز من مدينة بورتسودان، وهي (45) طناً على أن يوصله إلى ولاية الخرطوم، وإن الكمية خاصة بالشركة، وقدم الشاكي مستندات تؤكد استلام المتهم للمعروضات إضافة لفواتير الشحن، مشيراً إلى أنه اتصل على المتهم وأخطره بأنه خرج من بورتسودان، وبمضي (48) ساعة لم يصل المتهم الخرطوم، مضيفاً أن المتهم ادعى أن هنالك أسمنت كان عقبة في طريقه، لافتاً للمحكمة أنه أخذ يتصل هاتفياً على المتهم إلا أن هاتفه كان مغلقاً، وفي المرة الأخيرة عندما اتصل عليه أخطره المتهم بأنه وصل بالطريق الدائري بمنطقة حطاب، إلا أنه تعرض لحادث وانقلبت العربة وانسكب الجاز برمته، وأضاف الشاكي أنه توجه إلى مكان وجود المتهم وتفاجأ عند وصوله بأن العربة كانت بالاتجاه المعاكس، بمعنى أن العربة تبدو وكأنها متوجهة صوب بورتسودان، مع أن المتهم كان في طريقه للخرطوم.

موضحاً بحسب آخر لحظة – للمحكمة أن العربة مرسيدس ولا يوجد أثر يدل على تعرضه لحادثة، وعندها ساورته الشكوك، كما أنه شاهد أقفال خزان التنكر مفتوحة، موضحاً أنه بمجرد وصوله لمكان وجود المتهم جاء آخر كان يرافق المتهم وأخطره بأن المتهم يستلقى نائماً، وطلب الشاكي من المحكمة تعويض قيمة الجاز والضرر الذي نتج عنه نسبة لتوقفه عن العمل (40) يوماً، ويطلب تعويضاً مبلغ (280) ألف جنيه قيمة الجاز، بجانب (294) ألف نسبة للضرر الذي لحق به جراء توقفه عن العمل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)