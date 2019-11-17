توافق على ملء بحيرة سد النهضة خلال 7 سنوات

أنهي الاجتماع الخاص بمفاوضات سد النهضة أعماله بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد مداولات امتدت ليومي الجمعة والسبت، بالتوافق على أن يتم ملء بحيرة السد في فترة زمنية قد تصل إلى سبع سنوات وفق هيدرولوجية النيل الأزرق.

وترأس وفد السودان خلال الاجتماع وزير الري والموارد المائية أ.د. ياسر عباس محمد، بمرافقة أعضاء المجموعة العلمية البحثية السودانية المستقلة ومشاركة القائم بالأعمال بسفارة السودان بإثيوبيا.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي، أن مداولات الاجتماع بين وفود الدول الثلاث “السودان ومصر وإثيوبيا”، أحرزت تقدماً في القضايا الست تحت طاولة التفاوض التي حددت في الاجتماع الأخير في الخرطوم فى أكتوبر الماضى.

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وأضاف “جاء التوافق على أن يتم الملء في فترة زمنية تصل إلى سبع سنوات وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق”.

وأشار عباس بحسب الشروق – إلى أن التفاوض شمل أيضاً موضوع التشغيل الدائم لسد النهضة وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر.

ويشار إلى أن اجتماع أديس أبابا قد حضره ممثلون من الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي كمراقبين.

ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض لمداولة القضايا العالقة، التي لم يتم التوافق عليها، خلال شهري ديسمبر 2019م ويناير 2020م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)