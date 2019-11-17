استنباط أنواع جديدة من القمح تلائم الأجواء السودانية

كشفت هيئة البحوث الزراعية عن استنباط أكثر من 30 صنفاً من القمح الطري تلائم بيئات السودان المختلفة وذات إنتاجية عالية، إضافة لاستنباط أربعة أصناف من القمح القاسي في إطار إنفاذ مشروعات لمجابهة تحديات زراعة القمح.

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وقالت د. أماني محمد إدريس منسق القمح بهيئة البحوث الزراعية، إن الهيئة شرعت في إعداد جملة من التدابير لتجاوز التحديات التي تواجه إنتاج القمح في السودان، وتقليل الفجوة بين الاحتياج والوارد، وتجاوز المشاكل البيئية في مناطق إنتاج القمح، وتقليل فروقات الإنتاج بين المزارعين، وذلك لتحقيق إنتاجية في هذا الموسم تصل إلى 3,1 طن قمح في الهكتار، بدلاً عن 3,3طن في الهكتار التي تحققت في الموسم المنصرم، إضافة لزراعة 338 هكتاراً بالقمح في السودان بدلاً عن 295 هكتاراً تم زراعتها الموسم السابق.

وأعلنت أماني بحسب الشروق – أن إنتاج الجزيرة من القمح بلغ ستة أطنان في الهكتار، فيما بلغ إنتاج الشمالية ثمانية أطنان. وقطعت منسق القمح بأن السودان مؤهل للتنافس في إنتاج القمح على المستوى العالمي، إذا توافرت السياسات المشجعة لزراعة القمح والتطبيق الجيد للتقنيات الزراعية الحديثة وتوفر التقاوى المحسنة لمختلف الأصناف، وتوفير المدخلات في الموعد المحدد وتأمين الري ورفع قدرات شركاء الإنتاج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)