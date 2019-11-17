التربية الخرطوم تعفي مديري المرحلة الثانوية والأساس

التاريخ: 17-نوفمبر-2019 فى : أخبار 99 مشاهدة أصدر مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم محمد إبراهيم علي قرارين إداريين برقم (33) و(34) لسنة 2019م أعفى بموجبهما كل من مدير الإدارة العامة للتعليم الثانوي (خليفة بابكر محمد) ومدير الإدارة العامة لتعليم الأساس ( محمد عبدالرحمن عبدالله). Advertisements وبحسب الخطاب الذي حصلت (أخبار الخليج 365) على نسخة منه فقد تم تعيين كل من الأستاذ ( أحمد يس بخيت هاشم) مدير للإدارة العامة لتعليم الثانوي. والأستاذ (حمزة حمد محمد الفحل) مديراً للإدارة العامة لمرحلة الأساس. ابراهيم أبو جمال الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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