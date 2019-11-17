توقعات بتأثر المناطق الشمالية والوسطى بالغبار

توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها عن حالة الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة تأثر أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من البلاد بالغبار المثار متوقعاً هطول أمطار على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع التقرير fpsf hgav,r – أن تستمر درجات الحرارة العظمى والصغرى في الانخفاض التدريجي بأنحاء البلاد. كما توقع أن تسود رياح شمالية إلى شمالية شرقية جافة متوسطة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة في الأجزاء الشمالية والوسطى والغربية من البلاد.