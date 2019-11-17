التاريخ: 17-نوفمبر-2019
0 مشاهدة
توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها عن حالة الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة تأثر أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من البلاد بالغبار المثار متوقعاً هطول أمطار على ساحل البحر الأحمر.
وتوقع التقرير fpsf hgav,r – أن تستمر درجات الحرارة العظمى والصغرى في الانخفاض التدريجي بأنحاء البلاد. كما توقع أن تسود رياح شمالية إلى شمالية شرقية جافة متوسطة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة في الأجزاء الشمالية والوسطى والغربية من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بتأثر المناطق الشمالية والوسطى بالغبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.