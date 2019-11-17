تفاصيل مثيرة حول القبض على أخطر مروج للمخدرات بسوق السجانة

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كشفت تحقيقات الشرطة تفاصيل مثيرة حول القبض على أجنبي يروج للمخدرات بمنطقة السجانة جنوب الخرطوم، وكشف الشاكي عريف شرطة عند مثوله أمام محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة مولانا معاوية محمد عبد الله أنه بموجب معلومة توفرت لديهم تفيد بنشاط المتهم، وبعد التأكد من المعلومة تحرك فريق وتم القبضع على المتهم، وكان المتهم يخبئ الحشيش داخل جسمه في كيس.

وأضاف الشاكي بحسب صحيفة المجهر، أن المتهم حاول مقاومته، وقام برمي المعروضات في الأرض، وتم رفع الكيس، ووجد بداخله عدد (19) قطعة حشيش، وتم القبض عليه وأقتياده إلى دائرة الإختصاص، ودون بلاغ في مواجهته، وعند الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديمه للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)