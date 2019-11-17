إصابة رجل بجروح وسقوط سقف منزل إثر انفجار أسطوانة غاز

التاريخ: 17-نوفمبر-2019 فى : حوادث 10 مشاهدة أدى انفجار أسطوانة غاز إلى سقوط سقف منزل وإصابة رجل بجروح سطحية في أنحاء متفرقة من جسده، وذلك بمنطقة “الكاملين” بالجزيرة. Advertisements وكشف مصدر أن الرجل هو الشاعر “عاطف محمد عبد الله” (ود المشيقح) المشهور بـ”الدوش”، مضيفاً أن السقوط كان بسبب دوي انفجار أسطوانة الغاز. وأشار المصدر إلى أن الإصابات على الأيادي وأخرى على الوجه وبعض الجروح السطحية، منوهاً إلى أنه تم استخراج المصاب من قبل شباب الحي، وتم إسعافه إلى مستشفى الشهيد دكتور ماجد كامل بمنطقة “ألتي” بالجزيرة لتلقي العلاجات اللازمة، بحسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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