منتخب السودان يسعى للثأر من جنوب أفريقيا

يخوض منتخب السودان في تمام الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي،اليوم الأحد، مباراة ثأرية أمام مضيفه الجنوب أفريقي بملعب أورلاندو، وذلك في ثاني مباريات المنتخبين بالمجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وكان منتخب جنوب أفريقيا فاز على السودان ذهابا وإيابا بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2015، حيث فاز بالمباراة الأولى بستاد المريخ (3ـ 0) في سبتمبر/أيلول، ثم على أرضه (2ـ1)، ومن هنا يرفع الفريق العربي شعار الثأر.

Advertisements

والمباراة هي الثالثة للمنتخبين السوداني والجنوب الأفريقي طوال تاريخهما.

ويخوض منتخب السودان اللقاء بمعنويات قوية بعد فوزه على ساو تومي (4ـ 0) في الجولة الأولى ويتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط متفوقا على المنتخب الغاني بفارق الأهداف، بينما تحتل جنوب أفريقيا الترتيب الثالث بدون رصيد.

وبحسب موقع كوورة يخشى منتخب جنوب أفريقيا من عامل الإرهاق بعد وصوله يوم الجمعة إلى بلاده، عائدا من غانا التي لعب أمام منتخبها يوم الخميس الماضي، في وقت غادر فيه منتخب السودان، إلى هناك فجر الأربعاء بعد عدة ساعات من مباراته أمام ساو تومي، وتدرب بارتياح يومي الجمعة والسبت.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)