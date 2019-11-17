“غندور”: لو ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻗﺎﺭﻭﻥ لن ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ تمارسه ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف، بروفيسور ابراهيم غندور: ﺍﻗﻮﻝ ﻭﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻤﺘﺪﻩ ﻟﻮ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻗﺎﺭﻭﻥ ﻓﻠﻦ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ. وأضاف “غندور” على صفحته الرسمية بفيسبوك: ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﺪ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻵﺩﻧﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﺬﻛﻲ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻉ ﻭﻓﻖ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ .

ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻳﺨﺎﻃﺐ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ ﻛﻴﻒ ﻧﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺮ ﺑﻪ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭ ﺷﻌﺒﻨﺎ.

ﺣﻮﻝ ﺧﻮﺽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﺇﺟﺎﺯﺗﻪ، ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻴﻬﺎ، ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﻃﻦ. مردفاً: ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻥ ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﺗﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺄﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺨﺒﻂ ﻭ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺛﻤﻦ ﺫﻟﻚ.

وختم بقوله؛ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺣﻔﻆ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭ ﺍﻫﻠﻨﺎ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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