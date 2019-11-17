“مايكل مكواي”: استئناف مفاوضات الحكومة والحركات المسلحة قبل نهاية الشهر

التاريخ: 17-نوفمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة قطع وزير الإعلام والناطق الرسمي لحكومة جنوب السودان “مايكل مكواي” بأن المباحثات بين حكومة الخرطوم الانتقالية والحركات المسلحة والجبهة الثورية ستستأنف في 24 نوفمبر الحالي. Advertisements وفي سياق آخر، انتقد “مكواي” بحسب صحيفة المجهر، موقف المعارضة بقيادة “رياك مشار” تجاه الاتفاقية، وقال إن “مشار” هدد الضامنين في القمة الثلاثية بدولة “يوغندا” بأنه سيعود للحرب إذا لم تستجب الحكومة والإيقاد لمطالبه بتأجيل الاتفاق، وأضاف إن قوات “ملونق وتوماس شيرلو” انضمت إلى قوات “مشار” وقامت بشن هجمات، مؤكداً قدرة قوات الجيش الشعبي على الرد والدفاع عن أنفسهم في منطقة “ياي” وأوضح أن المعارضة سعيدة بتأجيل الاتفاق بسبب حسن النوايا وسعيها للحصول على مناصب وزارية في جوبا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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