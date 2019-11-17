المبعوث الأمريكي يجتمع مع “جبريل” و”مناوي” و”د. الهادي” في أديس و”عبد الواحد” يتخلف

التاريخ: 17-نوفمبر-2019
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كشف مصدر عن لقاءات بين المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان “دونالد بوث” مع كل من رئيس الجبهة الثورية “د. الهادي إدريس يحى”، ورئيس حركة العدل والمساواة “جبريل إبراهيم”، و”مني أركو مناوي” رئيس حركة تحرير السودان، أمس (السبت) بالعاصمة الإثيوبية ادريس أبابا.
وقال المصدر إن المبعوث أجرى اتصالات مع رئيس الجبهة الثورية “د. الهادي إدريس يحى” ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، كما عقد عدة اجتماعات، مبيناً أن عبد الواحد محمد نور تخلف عن الاجتماعات.
والتقى “بوث” في زيارة للخرطوم بحسب صحيفة المجهر، برئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله ووزير الدفاع وعقد معهم اجتماعات حول عملية السلام الشامل وأبان خلال اللقاء مع “البرهان” أنه سيبذل مجهودات مع قيادات الحركات المسلحة والجبهة الثورية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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